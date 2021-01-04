О том, что Тима Белорусских ушел с лейбла Kaufman и завел новые страницы в соцсетях, написал ресурс TNT Music. О переменах в музыкальной карьере артист сообщил на страницах своих новых аккаунтов (в прежних аккаунтах с многотысячными аудиториями он не появляется с середины декабря 2020 года). Еще создан лендинговый сайт, на котором теперь все новости о Белорусских и ссылки на его новые соцсети.Так 22-летний певец заявил, что больше не имеет отношения к ростеру объединения Kaufman Label.- Все знают истории между артистом и лейблом, когда артист принимает решение стать самостоятельным и покидает комьюнити. Я не стал исключением, - рассказал Белорусских.Еще минский хитмейкер поделился с фанатами планами на будущее.- Дальше всё, как и было - музыка, в этом плане ничего не меняется. Да, она может отличаться от той, что вы слышали раньше. Просто на моем компе сейчас лежит слишком много всего, чтобы этим не поделиться с вами, - пообещал удивить новым звучанием Тима.При этом он не стал уточнять причин, по которым решил покинуть родной продюсерский центр. Но попросил не закидывать его вопросами на эту тему, а просто порадоваться за него и за «новую музыкальную главу».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Славянский базар»: Тима Белорусских гуляет по Витебску и передает привет бабушке.А Филипп Киркоров намекает, что не против стать народным артистом Беларуси (подробности).Взорвавший ТикТок «August», и, конечно, песни Коржа: Стало известно, что слушали белорусы в 2020 году.Яндекс-Музыка подвела итоги года для слушателей из Беларуси (подробности).