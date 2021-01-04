Минчанин Андрей Соломахо держит дома 19 экзотических змей. Все его питомцы не ядовиты. Зачем в квартире 19 змей, Андрей Соломахо рассказал агентству Минск-Новости.По мнению террариумиста, в качестве домашних питомцев змеи доставляют намного меньше хлопот, чем кошки или собаки. Они не шумят, занимают в квартире мало места и очень неприхотливы. Своих змей Андрей кормит 12 раз в год замороженными мышами. Кроме того, змей не надо выгуливать и ежедневно чистить за ними лоток. Ощутимые материальные затраты – только при покупке самого питомца и террариума для него. Стоят змеи от 50 до 1000 долларов, в зависимости от породы.Дочь Андрея «выросла вместе со змеями». Мужчина рассказал, что девочка училась ползать в компании рептилий, и сейчас она – любимица змей. Когда рептилий выпускают из террариума, они сразу же ползут к девочке.Необычные питомцы помогли минчанину наладить бизнес – он сдает их в аренду для съемок и квестов, для корпоративов и розыгрышей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Трогательная история о том, как минчанка спасла собачку без лапки, ЗДЕСЬ.