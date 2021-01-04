О том, что существует программа планомерного повышения зарплат всем категориям педработников в Беларуси на ближайшую пятилетку, в эфире СТВ рассказал глава Минобразования.По словам Игоря Карпенко, уже внесены внесены соответствующие изменения, которые вступят в силу уже с 1 июня 2021-го года. Так с 5 до 20 процентов будет увеличен премиальный фонд.- Но это не самое главное. Важнее, что по поручению президента правительством создана программа планомерного повышения зарплат всем категориям педработников, - заметил министр.В этой программе запланировано, что к 2025-му году средняя зарплата педработников будет составлять не менее 100 процентов от средней зарплаты в Беларуси. По данным Белстата номинальная начисленная средняя зарплата за ноябрь в стране составляет 1300,5 белрубля.А зарплата профессорско-преподавательского состава составит около 150 процентов от средней заработной платы в республике.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:С 1 января 2021 в Беларуси вырастет минимальная зарплата. Но ненамного.«Минималка» вырастет меньше чем на 1 базовую величину (подробности).Какие прогнозы на 2020-й сбылись, а какие нет: дефицит бюджета в Беларуси - втрое больше, зарплаты и пенсии выросли, но только в рублях.Оглянулись на 2020 год и посмотрели, какие планы доводились экономике Беларуси и что из них удалось выполнить (подробности).