Об опасности «британской мутации» коронавируса для детей и подростков рассказали британские эпидемиологи, пишет РИА Новости со ссылкой на старшего преподавателя эпидемиологии Лондонского университета Марию Дипти Гурдасани.Эпидемиолог рассказала, чтоновая мутация коронавируса более заразна для детей и подростков до 19 лет, так как с большей вероятностью может спровоцировать симптомы в этой возрастной группе.Кроме того, если новый штамм, который преобладает у детей и подростков, перекинется на взрослых, заболеваемость резко увеличится, и это приведет к новым смертям, отметила Мария Дипти Гурдасани.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Если собираетесь сделать прививку от ковида, прочтите сначала это: кому прививка противопоказана.