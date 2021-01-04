О том, что в действительности в Беларуси нет нехватки мест в детских садах, рассказал в эфире СТВ Игорь Карпенко, министр образования.Он подтвердил, что периодически возникает вопрос нехватки мест, но заметил, что это не так в целом.- Это так и не так. Глобально общее количество детских садов и мест в них хватает под то количество детского населения, которое в нашей стране есть, - прокомментировал глава Минобразования.Карпенко заметил, что на начало 2021-го года в Беларуси в детсадах вакантны около 21 тысяч мест. Но согласился, что есть локальный дефицит мест в детских садах.- Где эти детские сады? Сельская местность, где-то в маленьких городках, где-то там, где они менее востребованы, где чуть меньше количество жителей и прирост этого населения. А проблемы возникают в новых микрорайонах и все больше за счет внутренней миграции, - пояснил министр.Таким образом, он заметил, что существует нехватка мест в детсадах шаговой доступности.И добавил, что за последние 5 лет (2015 - 2020 годы) в Беларуси было построено 82 детских сада, создано почти 16 тысяч дополнительных мест.- В планах дальнейшее строительство детских садов. Мы планируем развивать сеть детских садов во встроенных помещениях, - резюмировал Карпенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мэр Минска рассказал, как будет решаться проблема с нехваткой детских садов.Однако в Мингорисполкоме не исключают, что новые детсады позже придется переделывать под другие объекты (подробности).В Минтруда изучают предложения белорусов об изменении декретного отпуска.Глава ведомства Ирина Костевич рассказала, что есть запрос на развитие яслей, но в этом министерство рассчитывает на частный бизнес (подробности).Лукашенко ответил, сократят ли в Беларуси декретный отпуск.Он сказал, что белорусские власти вряд ли пойдут на это (подробности).