Если вы работаете в Витебской области и вам задерживают зарплату, звоните в Комитет госконтроля. КГК Витебской области 4 и 5 января принимает звонки на «горячую линию» именно по этим вопросам, сообщается на официальном сайте ведомства.-Обращения на «горячие» телефонные линии позволяют гражданам получить помощь в восстановлении своих прав на полное и своевременное вознаграждение за труд, а также выявить организации, допустившие несвоевременные расчеты по заработной плате и скрывшие такие факты, - отметили в КГК.За 11 месяцев 2020 года на юридических лиц за нарушения трудового законодательства наложили 452 административных взыскания, на физических – 433. Их оштрафовали в общей сложности на 153,1 тысячи рублей. За эти деньги можно было бы своевременно платить зарплату 150 людям.-Обращения на горячую линию будут приниматься с 10:00 до 16:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам: 8 (0212) 37 61 94 (Комитет госконтроля), 37 90 94 (Департамент госинспекции труда) и 42 66 00 (главное статистическое управление), - уточнили в КГК.