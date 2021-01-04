Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в первое воскресенье января 2021-го года в Беларуси возобновились протестные акции. Как и в конце года, это вновь были так называемые локальные «марши районов».Белорусы вновь вышли на улицы не только в Минске, но и в других городах. Прошли и первые в новом году задержания. Об этом написал ресурс belnaviny.by со ссылкой на телеграм-канал «Списки задержанных».Так сообщается о 9 задержанных участниках протестов в Минске. Это самое маленькое число задержанных с начала протестов в поствыборный период.Но и сами марши в воскресенье, 3 января, были немногочисленными. Противники действующей власти собирались в Бресте, Полоцке, Мозыре, Бобруйске, Смолевичах, Барановичах и других населенных пунктах Беларуси.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Правозащитники: На сутках Новый год в Беларуси встречают более 100 человек.И это не говоря о большом числе политзаключенных и о тех, в отношении кого возбуждены уголовные дела за участие в протестах (подробности).«Я не организовывал насилие. Я организовывал охрану порядка»: семь цитат из большого интервью экс-главы МВД Юрия Караева.Бывший министр, а ныне помощник президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев дал интервью брестскому блогеру Алексею Голикову. И вот что рассказал (подробности).