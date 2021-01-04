О том, что белоруса Илью Шимановича признали лучшим пловцом Европы в 2020-ом году, сообщило БелТА по информации портала swimswam.com.Уточняется, что в прошлом году 26-летний спортсмен установил новый мировой рекорд - за 55,34 секунды проплыл дистанцию 100 метров брассом на «короткой воде». Это стало его главным достижением. Еще за плечами белорусского пловца в 2020-ом - два рекорда Европы на дистанции в 25 метров.Мировой рекорд был зафиксирован 19 декабря на первенстве открытого чемпионата Беларуси, который проходил в Бресте. Предыдущего рекордсмена - пловца из Великобритании Адама Пити Шиманович обошел на 0,07 секунды.Как уточняет издание, на звание лучшего пловца Европы кроме Шимановича претендовали британец Адам Пити, итальянец Грегорио Пальтриньери и россиянин Климент Колесников.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Вам важны только медальки и места, а не спортсмены»: Левченко ответила на заявление министра спорта.Она добавила, что еще важно, чтобы спортсмены не высказывали свое мнение, а просто подписывали бумажки (подробности).Впервые за 12 лет на «Дакаре» поедут белорусы на внедорожнике: кто эти люди?Самый сложный ралли-рейд в мире пройдет с 3 по 15 января в пустыне Саудовской Аравии (подробности).