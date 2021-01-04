О поисках пропавших в лесу в Добрушском районе людях, проинформировала пресс-служба УМЧС Гомельской области.ЧП произошло в регионе в воскресенье, 3 января, недалеко от деревни Дубовый Лог. Около 19.40 вечера спасателям сообщили, что в лесном массиве потерялись двое: мужчина 1988-го и его знакомая девушка 1998-го года рождения. Что парочка делала в лесу в январе, не уточнялось. Поиски продлились несколько часов.- Уже на следующие сутки, в 02.04 часа в понедельник, 4 января, потерявшиеся граждане были обнаружены работниками ПАСО облуправления МЧС. Состояние их оценено, как удовлетворительное. Госпитализация никому из них не потребовалась, - рассказали в МЧС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Барановичах перед Новым годом пропал молодой мужчина, его ищут родные и волонтеры.Пропавший молодой человек нуждается в регулярном приеме лекарств (подробности).«В банке было много поддубников». В Добрушском районе двое поели грибов и умерли.Один из мужчин был жив, когда его нашли, но медики не смогли его спасти (подробности).