Несчастье произошло в одной из деревень Дрогичинского района в канун Нового года. Утром 31 декабря сельчанка заглянула в колодец и увидела в нем тело погибшего отца, сообщает пресс-служба Следственного комитета в официальном телеграм-канале.Известно, что труп 61-летнего сельчанина был обнаружен в колодце во дворе его дома. Предварительно, на теле погибшего пенсионера признаков насильственной смерти или применения насилия не обнаружено.- Предположительно, пенсионер упал в колодец, потеряв равновесие при наборе воды. На данный момент, устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины, - прокомментировали в СК.Проводится проверка. Назначена судмедэкспертиза.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На Минской кольцевой погиб мужчина.Следственный комитет ищет свидетелей смертельного ДТП (подробности).Мужчина в Слуцком районе убил знакомого из ревности к супруге.Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса (подробности).