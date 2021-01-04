В Америке назвали наиболее достоверную теорию возникновения эпидемии коронавируса. Ее озвучил заместитель советника президента США ДональдаТрампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер, пишет РИА Новости.Самой вероятной версией происхождения коронавируса в американской администрации считают его утечку из лаборатории в Китае.«Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса», - сказал Мэтью Поттингер. Чиновник считает, что коронавирус мог ускользнуть из лаборатории в результате аварии или утечки.