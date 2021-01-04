На рабочей встрече во Дворце Независимости с генпрокурором Беларуси Андреем Шведом, Александр Лукашенко заявил, что хочет услышать его впечатления после 4 месяцев работы, пишет БелТА.Напомним, нового главу Генпрокуратуры Лукашенко назначил ровно через месяц после выборов - 9 сентября 2020-го года. На этой должности Андрей Швед заменил Александра Конюка.- Мы давно хотели с вами переговорить по отдельным вопросам. Вы четыре месяца работаете (в должности генпрокурора - Ред.) - это, считайте, как год по белорусскому времени, - заметил Лукашенко.Он попросил Шведа дать оценку уголовным делам, которые с его слов, «специально валом обрушились», чтобы парализовать правоохранительную систему. Но подчеркнул, что этого не произошло.Также Лукашенко добавил, что ситуация в Беларуси в сфере борьбы с преступностью будет анализироваться совместно со всем правоохранительным блоком.- Подумайте, как это сделать, где мы соберемся, чтобы осуществить анализ и сделать соответствующие выводы, - поручил Лукашенко рассмотреть вопрос совершенствования законодательства.Далее он напомнил, что и ранее заявлял о том, что пандемия коронавируса не просто экономическая, но геополитическая проблема. Мол, крупные игроки на мировой арене приступят к разделу мира. В связи с этим Лукашенко заметил, что необходимо учесть это, чтобы «не попасть в жернова и нас не перемололи за предстоящий год».- 2021 год будет непростым, нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет, - заключил он.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Одна из главных ролей отведена вам»: о чем Александр Лукашенко говорил минскому ОМОНу перед Новым годом.30 декабря президент посетил сегодня отряд милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома (подробности).Лукашенко рассказал, будет ли Всебелорусское народное собрание менять Конституцию Беларуси.И заявил, что его упрекают в том, что он хочет продлить свою власть - это «глупость полная» (подробности).