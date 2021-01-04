В белорусских лесах сразу после нового года начался грибной сезон! Впрочем, он и не заканчивался – в паблике Грибы Беларуси весь декабрь люди публиковали фото своих находок. И вот какая удача посетила тех, кто отправился в лес уже после того, как встретил Новый год.Ольга Баешко с Брестчины 1 января нашла на собственной даче пенек, усыпанный зимними опятами – фламулинами. Фото грибов прислали читатели в редакцию Реальный Брест. Автор фото утверждает, что они сделаны в лесу под Брестом 2 января.«Новогодний гриб» нашел Дмитрий Воронько под Минском. А Оксана Гуминская из Витебска полноценно открыла грибной сезон 2021 – 1 января женщина отправилась в лес и набрала зимних опят!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:3 января в лесу под Добрушем заблудились мужчина и женщина. Причина, по которой они отправились в лес, не выяснена.Уж не грибы ли искали?На самом деле в зимних белорусских лесах зимой сложно умереть от голода. Надо только знать, что и где искать. Рассказываем ЗДЕСЬ.