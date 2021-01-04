В Беларуси начала работать национальная почтовая электронная система, ее запустили 3 января. Об этом сообщили пресс-службе Министерства связи и информатизации.– Эта система позволяет пересылать заказные и простые письма в электронной форме, обеспечивая безопасность и конфиденциальность переписки, – пояснили в пресс-службе.С помощью новой системы можно отправить и получить письма в любое время суток с мобильного телефона или компьютера.Начать пользоваться ей можно, зарегистрировав электронный почтовый ящик и пройдя аутентификацию с использованием сертифицированных средств для электронной цифровой подписи.При поступлении электронного письма на указанный при регистрации номер телефона или e-mail приходит соответствующее уведомление.С помощью новой системы можно отправить документы, фотографии, изображения, счета, уведомления, справки, выписки и другое. Текстовое сообщение ограничено 30 страницами, в письмо можно вложить не более трех файлов размером до 10 МБ. Система поддерживает такие типы вложенных файлов, как doc, docx, xls, xlsx, pdf.Сервис платный. Простое электронное письмо обойдется в Br0,42, заказное – Br1,5.Читайте также:На «Белпочте» отменили услугу по примерке товаров из посылок из-за коронавируса«Белпочта» просит с пониманием отнестись к данной ситуации (подробности).Белпочта предупредила: в интернете появился ее сайт-подделка, который снимает деньги с карточек клиентовПосмотрите, как не попасться на удочку мошенников (подробности).