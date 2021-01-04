Мы уже привыкли к тому, что тот или иной год в Беларуси проходит под определенным словом-темой. При этом «названию» года в течение этих 12 месяцев всегда уделяется повышенное внимание. Давайте посмотрим, какие годы уже были в Беларуси?Так 2006-ой год в Беларуси был назван Годом матери, с этого года в стране на государственном уровне стала все более ощутимой поддержка многодетных матерей и, вообще, темы материнства и демографии.Для усиления «эффекта» 2007-ой год был назван Годом ребенка. Также и главной задачей государства стали дети и забота о них.В 2008-ом и 2009-ом во главу угла стали не менее важные темы: здоровье и родная земля, они стали символами этих годов соответственно.Затем 2010-ый год стал Годом качества. «Мы часто говорили о том, что должны выйти из кризиса первыми и окрепшими. Так вот, окрепшими надо выходить с очень качественной продукцией. Другого пути нет», - говорил в начале нового года Александр Лукашенко более 10 лет назад.Тему продолжил и 2011-ый год, ставший Годом предприимчивости. Тогда на пятилетку ставилась цель придания нового импульса развития Беларуси. Белорусские власти хотели «сделать решительный рывок во всех отраслях и сферах деятельности», чтобы выйти на европейский уровень экономики. Для чего в тот год делалась ставка на предприимчивость, активность и инициативу.А вот уже 2012-ый год стал Годом книги. Во главе угла оказались задачи по сохранению духовности общества, развитию белорусской литературы и культуры.В 2013-ом году белорусов призвали прожить Год бережливости. Применяя этот принцип не только в производстве и расходовании ресурсов, модернизации предприятий и внедрении новых технологий, но и в личной бережливости, воспитании чувства хозяйственности в каждом.Затем, как помните, в Минске прошел чемпионат мира по хоккею. 2014-ый по праву стал Годом гостеприимства.Далее уже 2015-ый стал Годом молодежи, 2016 - Годом культуры, а следующий 2017-ый - Годом науки.Последние три года в Беларуси: 2018 - 2020 годы прошли под знаком Года малой родины. «Это не год малой родины, а трехлетка, потому что за год мы вряд ли что-то там построим, создадим. Сразу людей не повернешь. Они сначала должны привыкнуть, осознать, наметить себе какие-то планы», - говорил тогда, объявляя масштабные планы, Лукашенко.О том, что 2021-ый год в Беларуси объявлен Годом народного единства, Александр Лукашенко сказал в своем новогоднем поздравлении. Что ждут власти от белорусов в ближайшие месяцы: cплоченности, солидарности и взаимопонимания. Объединить страну должны история, традиции, культура и общий дух уважения и равенства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Прогнозы астрологов для Беларуси и мира: проверяем, что сбылось на 2020 год и чего ждать в 2021.Узнали, что предсказывает для белорусов небесная канцелярия на 2021 год, когда закончится коронавирус и почему для астрологов так важен день 21 декабря 2020 года (подробности).Предсказания для Беларуси и мира на 2020 и 2021 годы: что пророчили гадания на Таро, что сбылось и чего ждать.Когда закончится коронавирус и что предсказывают для белорусов древние карты Таро (подробности).Белорусский астролог Игорь Кирюшин: Ближайшие 7 лет - время грандиозных перемен для Беларуси.К чему приведут события в Беларуси, не берутся предсказать даже опытные политологи. А что говорят звезды? (подробности).