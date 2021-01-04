Почти половина календарной зимы минует, когда в Беларусь придет по-настоящему зимняя погода. Новый год без снега, дожди и слякоть - надоевшая погода сменится морозом и снегом. Синоптики прогнозируют, что это произойдет уже в конце недели, 9-10 января.Рождество Христово православные еще будут встречать при мягкой погоде с мокрым снегом, 8 января во многих районах тоже будет слякотно, а с субботы, 9 января, на всей территории страны температура воздуха уйдет в крепкий минус.По данным прогноза на 6 дней Белгидромета, холоднее всего будет в Витебске и Минске: температура воздуха в ночь на воскресенье, 10 января, опустится до минус 13-15 градусов. При этом прогнозируется северный ветер.На западе страны, традиционно, будет намного теплее: до минус 5-7 градусов в Гродно и 8-10 мороза в Бресте. В Могилеве ночью 10 января ожидается минус 9-11 градусов, в Гомеле - 5-7 мороза. Почти во всех регионах обещают снег.А что будет дальше? Долгосрочных прогнозов синоптики не дают, однако по данным сервисов погоды, в начале следующей недели снова… потеплеет. Но минусовая температура и осадки в виде снега сохранятся.