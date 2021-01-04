Мужчина умер во время рыбалки в Полоцком районе, провалившись в полынью, сообщили в УСК по Витебской области.Несчастный случай произошел днем 3 января. Утонувший – 56-летний житель Полоцка.Мужчина ловил рыбу на озере Яново, в какой-то момент провалился под лед. Спустя некоторое время тело обнаружили в полынье местные жители, они вызвали спасателей, сообщает БЕЛТА.На месте также работала следственно-оперативная группа. Точная причина смерти будет названа после проведения судебно-медицинской экспертизы. Эксперты опросили родственников погибшего, проводится проверка.Читайте также:Трагедия в Дрогичинском районе: 31 декабря женщина обнаружила в колодце тело отцаСейчас следователи выясняют, как погиб сельчанин (подробности).Два человека утонули в озере в Вилейском районеОдного из них пока не нашли, поиски продолжаются (подробности).