Легковой автомобиль Opel сбил насмерть двух мужчин в Слуцке. Об этом сообщили в Следственном комитете.Оба получили тяжелые травмы во время аварии, от которых впоследствии скончались в больнице.Авария произошла 1 января около половины восьмого вечера. Следователи выяснили, что за рулем Opel был 21-летний парень, он ехал по улице Магистральной и сбил 54-летнего и 58-летнего мужчин (они были на дороге вне пешеходного перехода). Погибшие не обозначили себя световозвращающими элементами.Оба умерли на следующий день в больнице.В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК Беларуси.Читайте также:Тело рыбака нашли в полынье жители Полоцкого районаОн ловил рыбу на озере Яново и в какой-то момент провалился под лед (подробности).На Минской кольцевой погиб мужчинаСледственный комитет ищет свидетелей смертельного ДТП (подробности).Задержан мужчина, «заминировавший» ресторан в РоссонахПо факту заведомо ложного сообщения об опасности возбуждено уголовное дело (подробности).