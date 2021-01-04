Приостановка рейсов «Белавиа» в Ашхабад продлена до 1 февраля, сообщается на сайте авиакомпании.Кроме того, нельзя будет улететь из Минска в Ригу до 31 января 2021 года. Не будут летать самолеты «Белавиа» в Будапешт и Алматы до 27 марта.Приостановлены и все рейсы «Белавиа» во все пункты России (кроме московского аэропорта Домодедово) по 31 января. Это связано с тем, что российская сторона не дала разрешения на полеты.В авиакомпании напомнили, что пассажиры могут вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета. Это можно сделать до 30 марта 2021 года, обратившись в кассы, представительства авиакомпании, в службу поддержки по этому вопросу.Читайте также:У «Белавиа» появился новейший самолет Embraer E2: как это скажется на стоимости билетовПока такие самолеты есть только в двух авиакомпаниях мира. Новый белорусский E2 ждут в Минске к 24 декабря (подробности).«Нам есть что терять, мы боимся, но от того, что происходит на Окрестина - плачут даже мужчины»: работники аэропорта и «Белавиа» вышли против насилияРаботники минского аэропорта и компании «Белавиа» вышли с мирной акцией, чтобы показать, что они против насилия над людьми. Их поддерживали и пассажиры (подробности).«Белавиа» продлила приостановку рейсов в РоссиюЭто связано с тем, что российская сторона не дала разрешение на полеты (подробности).