На первых торгах 2021 года, 4 января, курсы валют в Беларуси изменились незначительно. Немного подорожали доллар и российский рубль, а евро слегка подешевел.По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, курс доллара США увеличился на 0,02% (+0,0006) и составил 2,5795 USD/BYN.Европейская валюта просела на 0,11% (-0,0036) до 3,1644 EUR/BYN.Курс российского рубля подрос на 0,59% (+0,0206) и достиг 3,5077 бел. руб. за 100 российских.Напомним, торги на бирже не проводились четыре дня. Предыдущие торги состоялись 30 декабря, тогда курс белорусского рубля снизился к доллару и евро, причем европейская валюта достигла исторического максимума.Как мы рассказывали раньше, за десять месяцев 2020 года в Беларуси население купило иностранной валюты на 1,64 млрд долларов в эквиваленте больше, чем продало. За январь - октябрь физлица приобрели наличной и безналичной валюты на 8 млрд 403,8 млн долларов в эквиваленте, а продали - 6 млрд 763,9 млн долларов.