Стало известно, сколько новых случаев коронавируса выявили в Беларуси после новогодних выходных. В первый рабочий день нового года, 4 января, Министерство здравоохранения опубликовало официальную статистку: за сутки зарегистрированы 1 тыс. 869 человек с COVID-19. При этом из больниц выписали за сутки не так много пациентов, переболевших ковидом, как раньше, - 995 человек.В то же время, официально подтверждены новых 10 смертей пациентов с коронавирусом. Общая цифра летальных случаев за все время составила 1 тыс. 461.А общее число всех зарегистрированных случаев коронавируса в Беларуси с начала пандемии превысило 200 тыс. и достигло 201 тыс. 831. Из них выздоровели уже 183 тыс. 625 пациентов.Также в информации Минздрава отмечается, что за минувшие сутки медики провели 4 тыс. 686 тестов. А всего в Беларуси их выполнено уже 4 млн. 047 тыс. 470.Напомним, британские эпидемиологи рассказали об опасности нового штамма коронавируса для детейЧитайте также:В США назвали наиболее вероятную версию появления коронавируса, и это не летучая мышь