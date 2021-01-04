Бывшая белорусская биатлонистка Надежда Скардино привела в восторг подписчиков в Instagram своим новым снимком.Экс-спортсменка показала, как проводит рождественские каникулы и опубликовала фото с сыном.– Наконец-то доехали! Как же я соскучилась! Питер новогодний, снежный и любимый, – подписала кадры она.Олимпийская чемпионка 2018-го года вместе с сыном Даниилом позирует на фоне заснеженной избушки под деревом в свете фонарей. Поклонники экс-биатлонистки пришли в восторг от фото, назвав пейзаж просто сказочным.«Как открытка зимняя», «Сказочно!», «Какая красота. Похоже на картинку Рождество», – высказали мнение подписчики.Также некоторые поинтересовались, неужели уже открыты границы, что Скардино смогла прилететь в гости. Экс-спортсменка пояснила: если есть прямые родственники, то открыта.Некоторые не поверили, что она смогла прилететь куда-то.«Ты на даче с Мартином?», – спросила одна из подписчиц.Напомним, что Надежда Скардино завершила профессиональную карьеру в 2018-м году. В 2019-м вышла замуж за швейцарского биатлониста Мартина Ягера, в ноябре того же года родила сына.Читайте также:Ольга Хижинкова умилила подписчиков в Instagram своим новым фотоПользователи назвали снимок очень вдохновляющим (подробности).