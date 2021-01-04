Неблагоприятная погода сохранится в Беларуси в течение двух дней – 4 и 5 января. Об этом предупредили в МЧС.– Наблюдающиеся по республике туманы в период с 11 до 16 часов распространятся на большую часть территории и сохранятся до конца дня 4 января (понедельник) и в течение ночи 5 января (вторник). Видимость в тумане 100-500 метров, – рассказали подробности там.В связи с этим спасатели напомнили, как обезопасить себя во время тумана.Это природное явление опасно для всех участников дорожного движения, поэтому во время поездки в таких условиях на автомобиле водителям нужно отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.– Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость, – посоветовали в МЧС.Кроме того, в тумане нельзя резко тормозить, а если нужно остановиться, то следует плавно сбрасывать скорость.– Следует несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади Вас. При движении в тумане повышается утомляемость водителей, осторожность не будет излишней, – напомнили спасатели.Во время сильного тумана следует по возможности вообще отказаться от поездок, а также походов в лес и на рыбалку.Читайте также:Наконец-то зима! В Беларуси резко похолодает - и уже скороМестами ожидается до минус 15 градусов (подробности).Понедельник с плюсом: погода в Беларуси на 4 январяБудет облачно, снежно, дождливо и снова не по-январски тепло (подробности).