В Польше приняли решение об отмене консульского сбора за национальную визу для граждан Беларуси. В конце декабря 2020 года министр иностранных дел Польши постановил не взимать консульские сборы с белорусов, которые подают визовые анкеты на получение национальной визы на территории Беларуси.В соответствии с постановлением, оплата за прием и рассмотрение визовой анкеты отменена на ближайшие два года - по 31 декабря 2022 года.В то же время освобождение не касается уплаты за рассмотрение апелляции (повторное рассмотрение визового заявления), сообщает телеграм-канал «Беларусы в Польше», публикуя скан документа. В случае отказа в выдаче визы консульский сбор возврату не подлежит, уточняется в сообщении.Как сказано на сайте визового центра Польши, национальную визу типа D можно получить в следующих целях: работа, учеба, карта поляка, гуманитарные цели, по программе Poland. business harbor.Напомним, в 2020 году Польша выдавала бесплатные национальные визы белорусским детям, а также молодым людям в возрасте до 25 лет, которые принимают участие в семинарах, конференциях, культурных или образовательных мероприятиях, организованных некоммерческими организациями.