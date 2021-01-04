Информация о взрыве в районе улиц Скрыганова - Бирюзова в Минске появилась 4 января на различных интернет-ресурсах. Эти данные проверили в МЧС и рассказали подробности инцидента.– 4 января при мониторинге интернет-ресурсов была обнаружена информация о взрыве (хлопке) в районе ул.Бирюзова - ул.Скрыганова (сообщений от граждан не поступало). Впоследствии было установлено, что около 6.55 на территории, арендованной у ОАО «Белресурсы» по ул. Скрыганова, 39, при открытии двери металлического контейнера (12х2,4 м) для хранения строительных материалов произошла вспышка газовоздушной смеси, – пояснили в МЧС.Там добавили, что пострадал работник фирмы-арендатора – мужчина 1959 года рождения. Он получил ожоги рук и лица и обратился за медицинской помощью на месте происшествия. При этом ехать в больницу он отказался.Кроме того, в результате взрыва оказался поврежден металлический контейнер и находившиеся в нем строительные материалы (краска, строительные смеси), повреждено остекление балконной рамы в одной из квартир по ул. Бирюзова, 11.Сотрудники МЧС на место не выезжали. Причину взрыва выясняют. Среди рассматриваемых версий – негерметичность запорной арматуры газового нагревателя и конструктивный недостаток нагревателя.Читайте также:Двое мужчин погибли в результате ДТП в СлуцкеОни умерли в больнице на следующий день (подробности).ЧП в ресторане в Россонах: из-за сообщения о минировании эвакуированы 16 человекИнцидент произошел вечером 2 января в ресторане «Росинка» (подробности).