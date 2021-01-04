В интервью отраслевому изданию «Вестник Белнефтехима» глава концерна Андрей Рыбаков рассказал, как в 2021 году будет изменяться цена на топливо для населения Беларуси. Подход к ценообразованию останется прежним, заявил Рыбаков в интервью, опубликованном 4 января.Председатель концерна назвал этот подход «прошедшим проверку временем и в основном положительно воспринимаемым населением и бизнесом».- Движение цен будет происходить в сторону как увеличения, так и снижения не более 1 копейки за 1 литр в неделю, - цитирует Рыбакова belchemoil.by. По его словам, это будет происходить «в зависимости от изменения стоимости нефти с учетом комплексной оценки деятельности нефтеперерабатывающих заводов».Напомним, уже долгое время, с конца октября 2020 года, цены на автозаправочных станциях Беларуси сохраняются на уровне: ДТ-K5 - 1,80 руб., АИ-92-К5 - 1,70 руб., АИ-95-К5 - 1,80 руб. за один литр. Последний раз цены на АЗС повышались 27 октября на 1 копейку.