В связи с пандемией коронавируса людям приходится носить защитные маски, медики объяснили, как правильно это делать в зимнее время.По словам специалистов, маски в морозную погоду следует менять чаще, чем обычно, при этом каждые 30 минут нужно давать лицу дышать, иначе возникнут проблемы с кожей. Также стоит носить маску на улице лишь в случае большого скопления людей, если же их немного, то лучше быть без маски и дышать свежим воздухом. Такие советы дали опрошенные «РИА Новости» врачи.– В мороз менять маску нужно чаще, чем обычно, следует хотя бы раз в полчаса давать лицу дышать, – рассказал врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Николай Арсентьев.Он добавил, что ношение маски в мороз негативно влияет на состояние кожи из-за эффекта «парника». Возникает конденсат из-за разницы температур дыхания и воздуха на улице.Если возникнут проблемы с кожей из-за необходимости носить маску, то нужно обратиться к дерматологу, посоветовал Арсентьев. Самим покупать в аптеке мази он не рекомендует, потому что только медик может выявить причины проблем и назначить необходимые лекарства.Врач отметил, что можно нанести легкий крем, который подходит типу кожи человека, прежде чем надеть маску.Тем временем доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова добавила, что на улице можно не носить маску, если рядом нет толпы, поскольку зимой вирус не летает в воздухе просто так.– Дышать воздухом без маски на улице можно и нужно. Но там, где есть скопление людей, маска необходима. Она действительно защищает, – сказала доктор.Читайте также:Врач назвал противопоказания для вакцинации от коронавирусаТакже он посоветовал психологически готовиться к прививке (подробности).Доктор Комаровский рассказал, почему изменил мнение о ношении масок в пандемиюТакже он объяснил, как можно защититься от заражения COVID-19 (подробности).