Министерство внутренних дел Беларуси выставило на продажу три подержанных автозака. Они появились в каталоге товаров предприятия «Белспецконтракт» 1 января 2021-го года.«Белспецконтракт» – это уполномоченная организация по продаже техники МВД и армии.Автозаки можно купить на сайте компании. Все машины – на базе грузовых фургонов ГАЗ-3307. Они находятся в Жодино, в тюрьме №8, износ у каждого – 90%.Цены варьируются от 3880 белорусских рублей до 4200.Так, автозак 2004 года выпуска с пробегом 31,715 км хотят продать за 4000 рублей, а автозак 2004 года с пробегом 67,322 км – за 4200 рублей.Самый дешевый из трех – автозак 2002 года выпуска с пробегом 59,67 км, его оценили в 3880 рублей.Напомним, автозаки в Беларуси продают уже не первый раз. В 2017 году На продажу выставлено 19 старых милицейских машин. «КП» посмотрела стоимость и оценила, насколько они убитые. А вообще же Масштабные распродажи излишков имущества силовики начали еще в 2012 году. Продают почти все, что есть в армии (за исключением, конечно, оружия и боеприпасов) - от портянок, ремней и бушлатов до БТРов и вертолетов.Читайте также:Беларусь продает «Горизонт», «Гомсельмаш» и еще 11 предприятийЗнаковые заводы и предприятия внесли в список приватизаций на 2020 год, но он еще не окончательный (подробности).