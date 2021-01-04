В одной из деревень возле Гомеля прошел несанкционированный пикет, посчитали в милиции. Предметом разбирательства стал… снеговик. Слепивший его сельчанин получил протокол по знаменитой статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси.Об этом случае 4 января рассказал гомельский правозащитник Леонид Судаленко. Дело было еще 24 декабря, когда выпал снег, и житель деревни в Гомельском районе убрал свой двор, а из собранного снега слепил снеговика, написав на нем лозунг «Жыве Беларусь!». Зимнего персонажа сельчанин изобразил с усами, вместо рук - вилы и цепь, на белой груди - красный шарф.Снег быстро сошел, превратился в воду и снеговик. Но вдруг, 29 декабря, к хозяину дома пришел участковый и составил протокол за несанкционированный пикет. Судя по всему, заснять снеговика успел кто-то из соседей. Это фото стало доказательством в материалах дела.По словам правозащитника, сельчанин посоветовал милиционеру составить протокол на снеговика - он ведь «пикетировал». Однако номер не прошел. Судить будут мужчину - его могут оштрафовать или отравить за решетку на «сутки». Сам сельчанин пока не комментирует произошедшее. Дата суда еще не назначена.