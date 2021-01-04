Несмотря на пандемию и ограничения при пересечении границ, в Минск дважды в неделю – по понедельникам и пятницам – прилетает самолет из Ирана. Это регулярный рейс «Багдад Минск», он выполняется на большом самолете Boeing 737-800. Но 4 января из-за погодных условий самолет не смог сесть в Минске. Помешал сильный туман – видимость в национальном аэропорту «Минск» была всего 200 метров. В результате командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром – и самолет благополучно приземлился в Гомеле.Интересно, что самолет рассчитан на 162 места (150 в эконом-классе, и 12 – в бизнес-классе). Но по неофициальным данным Telegram-канала AviaticA, на борту были 12 членов экипажа и всего один пассажир. Позже появилась информация о то, что самолет прибыл для так называемого «вывозного рейса» - то есть для вывоза граждан Ирана из Беларуси.С задержкой прибывали в Минск и другие рейсы. Например, на полчаса позже прилетел самолет «Белавиа» из Одессы, Парижа, Москвы и Берлина. Рейс «Белавиа» из Стамбула задерживается на три часа, а прилет самолета украинской авиакомпании «Мотор Сич» из Запорожья задерживается аж на девять часов.