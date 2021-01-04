В понедельник, 4 января, не анонсируя место сбора, пенсионеры провели уже традиционный «Марш мудрости». Об этом сообщает портал tut.by.Пенсионеры написали о том, что «самые мудрые встретятся в точке», а геолокацию в социальных сетях указали следующую: ТКНК ФФ. Вместе с тем, пенсионеры указали и метро.В итоге несколько десятков человек выстроились в цепь солидарности у станции метро «Восток» вдоль проспекта Независимости. Спустя некоторое время пенсионеры разошлись.О задержанных на данный момент не сообщается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Первые в 2021 году воскресные марши микрорайонов проходят в Минске 3 января.Акции в последнее время переместились из центра столицы в микрорайоны, жители которых выходят на улицы в разное время суток. (подробности)Стало известно, сколько человек в Беларуси задержали на первых протестах в 2021 году.Правозащитники считают, что это самое маленькое число задержанных за весь поствыборный период. (подробности)