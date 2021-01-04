Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник, 4 января, провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».- Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы, которые связаны с белорусско-российским сотрудничеством, а также международную повестку дня. Они поздравили друг друга с праздниками, - написано в сообщении.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Энергетика, транспорт и коронавирус: Стало известно, о чем Мишустин говорил с Головченко.Телефонные переговоры российского и белорусского премьер-министров состоялись в четверг, 5 ноября. (подробности)Александр Лукашенко и Владимир Путин созвонились 4 ноября. Они говорили около часа.Лукашенко с Путиным обсудили ситуацию с коронавирусом, обстановку в Литве, Польше, Украине, США, а также ряд других актуальных вопросов. (подробности)