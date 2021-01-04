Все случилось 27 декабря в Минске. Сообщается, что днем две 40-летние женщины разбросали саморезы возле ворот административного здания во Фрунзенском районе столицы с целью повреждения выезжающих автомобилей. Довести свой умысел до конца минчанкам не удалось, поскольку они были задержаны сотрудниками милиции на месте происшествия.На видеокадрах допроса одна из женщин поясняет, что дело было по адресу Якубовского, 20 – это здание прокуратуры.Там находились какие-то силовые структуры, откуда выезжали микроавтобусы, задерживающие людей, выходящих на марше. Было желание проколоть им шины, чтобы они не выезжали и не задерживали людей. Саморезы женщина купила в торговом центре «Материк».Теперь женщина предъявлено обвинение по статье «Покушение на хулиганство, совершенное группой лиц» – по этой статье грозит до шести лет тюрьмы. Одна из них уже сидит в тюрьме, к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу, ко второй – домашний арест.