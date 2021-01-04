Стэндап-комику Славе Комиссаренко аннулировали гастрольные удостоверения на концерты в Минске. Об этом сообщает портал tut.by.Концерты Комиссаренко должны были состояться в Минске 10 и 11 апреля в Доме офицеров, но в один момент организаторам пришло письмо из управления культуры Мингорисполкома. В нем сообщалось об аннулировании гастрольных удостоверений с формулировкой, что данное решение было принято после «изучения материалов выступления комика, размещенных в интернете». Также в письме сотрудники управления культуры Мингорисполкома ссылаются и на «присвоение знака возрастной категории». И это при том, что на концертах Комиссаренко оно было максимальным – 18+.- Очень странная ситуация складывается ситуация с концертами Славы Комиссаренко. Сначала мы вынуждены были их перенести в ноябре по причине пандемии коронавируса и политических событий в Беларуси. Безусловно, нами были поданы еще в начале ноября все необходимые документы на изменение гастрольных удостоверений. Мы получили новые, но потом они были аннулированы. Все понимают, что это было сделано из-за публичных высказываний Комиссаренко по поводу власти и ситуации в Беларуси, а также по причине участия комика в шоу «Что было дальше?», - рассказал руководитель компании Wonderland Events Роман Баллоников.Он добавил, что в управлении культуры Мингорисполкома дает очень странные комментарии, которые связаны с аннулированием и каждый раз ссылаются на новые причины.- Гомель и Витебск, к примеру, все устраивает в публичных высказываниях и выступлениях Комиссаренко, а вот в Минске решили устроить «блокировку» концертов. Это очень странная логика. К слову, концерты в Гомеле и Витебске также отменены, но по инициативе организатора, - добавил Роман Баллоников.Слава Комиссаренко неоднократно высказывался о фальсификации президентских выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа, а также активно осуждал насилие со стороны силовиков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Певица IOWA выставила на аукцион свою картину в поддержку белорусов и деятелей культуры, которые пострадали от репрессий.На картине нарисована птица, которая ищет баланс. (подробности)