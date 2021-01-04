Следователи устанавливают обстоятельства взрыва, который произошел в понедельник, 4 января, ан улице Скрыганова в Минске. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Следственного комитета.- Удалось установить, что взрыв газовоздушной смеси произошел в 7 утра на огороженной территории на улице Скрыганова в тот момент, когда открывали дверь контейнера, предназначенного для хранения стройматериалов. В результате случившегося был поврежден контейнер и строительные материалы, которые в нем находились. Пострадал и сотрудник предприятия. Ему было оказана медпомощь. Он находится дома, - пояснили в ведомстве.На месте случившегося работают сотрудники следственно-оперативной группы. Проводится осмотр места случившегося, опрашиваются свидетели и жители близлежащих домов. Также устанавливается сумма причиненного ущерба.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Хозяин квартиры включил газ и закурил»: в Бешенковичах произошел взрыв газовоздушной смеси.Мужчину быстро госпитализировали. Больше никто не пострадал. (подробности)В минском доме прогремел взрыв: есть пострадавшие.По предварительной информации, на улице Кольцова произошел взрыв бытового газа. (подробности)