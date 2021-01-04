«Белпочта» досрочно выплатит пенсии за 7 января. Связано это с тем, что в Беларуси православные отмечают Рождество Христово. Информация об этом была опубликована на официальном сайте РУП «Белпочта».- Те пенсионеры, которые получают деньги в отделениях почты, смогут забрать их досрочно. В Могилевской области пенсии будут выплачиваться с 5 января в отделениях почты, в остальных областях и в Минске – 6 января. Это связано с тем, что 7 января в Беларуси православные отмечают Рождество Христово, - написано в сообщении пресс-службы ведомства.В четверг, 7 января, будут работать только дежурные отделения почты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В «Белнефтехим» рассказали, как будут меняться цены на топливо в 2021 году.Тенденции обещают оставить прежними. (подробности)МВД Беларуси продает автозаки. Цены доступные.Автозаки можно купить на сайте компании «Белспецконтракт». (подробности)