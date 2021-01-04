В Хотимске сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.- Сотрудники ГАИ в ночь с 1 на 2 января 2021 года во время несения службы в Хотимске, обратили внимание на автомобиль марки «Тойота Лэнд Крузер Прада», который двигался по улице Ленинской с запотевшими окнами. Этот факт и вызвал подозрение у сотрудников. Был подан сигнал об остановке на патрульном авто маячков красного и синего цветов, а также звуковой сигнал. Инспекторы попробовали остановить машину. Но водитель проигнорировал требования и продолжил движение. На улице Садовой внедорожнику перегородил дорогу автомобиль, который был припаркован у обочины. Сотрудники ГАИ подъехали сзади и смогли заблокировать внедорожник, - рассказали в ведомстве.Удалось установить, что за рулем авто находился 36-летний мужчина. Он 1 января отмечал Новый год и выпивал. Поссорившись со своей женой, мужчина решил покататься по городу.- При проверке документов инспектор ГАИ почувствовал запах алкоголя, который исходил от мужчины. В результате освидетельствования, в крови задержанного содержалось 2 промилле алкоголя, - добавили в УВД Могилевского облисполкома.Мужчина будет лишен прав на 3 года и заплатит большой штраф.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Был пьяный и не хотел выходить из машины»: сотрудники милиции в Логойске задержали несовершеннолетнего водителя.Молодой человек и ранее привлекался к уголовной ответственности. (подробности)В Минском районе задержали пьяного угонщика автомобилей. Он пытался сбежать от сотрудников ГАИ.У мужчины в крови содержалось 1,5 промилле алкоголя. (подробности)