4 января состоялась первая рабочая встреча Александра Лукашенко в наступившем 2021 году. Он принял с докладом генпрокурора Беларуси Андрея Шведа. Речь шла, конечно, о преступности.- Проявилась одна негативная тенденция: это значительный рост преступлений, связанный с кибермошенничеством, - цитирует belta.by Андрея Шведа. По словам генпрокурора, если в 2019 году было зарегистрировано чуть более 10 тысяч таких преступлений, то в 2020 году - более 25 тысяч- Воспользовавшись в определенной степени немного нервной обстановкой, нагнетанием, отвлечением правоохранительного блока на то, чтобы пресечь дестабилизацию общественной безопасности, кибермошенники, большинство из-за рубежа, кинулись обманывать наших граждан: доверчивых пенсионеров, других лиц. И произошел такой рост, - добавил Швед, отвечая на вопрос президента, как изменилась динамика преступности в связи с тем, что во второй половине прошлого года МВД, Следственный комитет и Генпрокуратура были отвлечены на стабилизацию обстановки внутри страны.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Самое популярное в Беларуси IТ-преступление - взлом аккаунта соцсетей. А средний возраст киберпреступника - 18 - 20 лет«Другим жертвам мошенники звонили... с моего номера!»: в Беларуси продолжается волна телефонных атак. Их цель - заполучить данные банковской карточки«Низкий уровень компьютерной грамотности и доверчивость». Хакер с Могилевщины заработал $60 тысяч, продавая чужие пароли. За два года он угнал миллион паролей от соцсетей, интернет-банкингов, интернет-магазинов и сервисов для бронирования отелей