Беларусь и Россия разработали и утвердили дорожную карту по возобновлению международного пассажирского сообщения. Но реализация данного плана зависит от ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко в интервью изданию «Беларусь сегодня».- Белорусской железной дорогой совместно с российской железной дорогой была разработана и утверждена дорожная карта, которая позволит поэтапно возобновить международное пассажирское сообщение, - рассказал Петришенко.Он также добавил, что уже технически перевозчики стран готовы к возобновлению сообщения.- Да, перевозчики действительно готовы к возобновлению международного сообщения, но есть одно но: все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, - заявил Петришенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:РЖД планирует запустить скоростной поезд «Ласточка», который будет курсировать из Москвы в Минск.Запуск поезда планируется осуществить после снятия ограничений, которые были введены из-за ситуации с коронавирусом. (подробности)От 177 долларов в одну сторону и свежий тест ПЦР на коронавирус: как улететь из Беларуси в Россию.Попасть в Москву из Минска на самолете можно будет дважды в неделю и не раньше 26 сентября. (подробности)