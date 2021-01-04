В пустыне Саудовской Аравии продолжается ралли «Дакар-2021». Следим за тремя белорусскими экипажами: два красных МАЗа и белая Toyota Hilux. И если МАЗы выступают в «Дакаре» с 2012 года (лучший результат был в 2018 году: экипаж Сергея Вязовича занял второе место в классе грузовиков), то в классе внедорожников белорусы не выступали с 2012 года.Итак, что имеем на этот момент. 4 января завершился второй этап из 12. Он проходил между саудовскими городками Биша и Вади-ад-Давасир. «Боевым» был внушительный отрезок в 457 км. МАЗы заняли третье и четвертое место по итогам дня. МАЗ Сергея Вязовича в генеральной классификации поднялся на вторую позицию, рассказали в пресс-службе ОАО «МАЗ». До лидера гонки ему не хватает 17 минут. Экипаж Алексея Вишневского поднялся на 11-е место, проигрывая 1 час 26 минут.Toyota Hilux под управлением пилота Андрей Голобородько и штурмана Андрея Рудницкого ан втором этапе стала лишь 57-ой из 67 участников. В общем зачете белорусы сейчас занимают 61-ую строчку.Третий этап будет проходить в окрестностях Вади-ад-Давасира. Протяженность спецучастка – 403 км. Гонщики доберутся до настоящей пустыни с большими дюнами, а ближе к финишу будет скоростной участок.«Дакар-2021» проходит в Саудовской Аравии по 15 января. Гонка стартовала и завершится в одном и том же городе – Джидде. Большая часть маршрута пролегает в северо-западной части Саудовской Аравии и включает множество пустынных отрезков с каменистыми участками.