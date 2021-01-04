Увольнения из газеты «Прессбол» продолжаются. На этот раз уволился заместитель главного редактора Дмитрий Беленький. Он работал в издании с момента его основания. Об этом сообщает портал tut.by.Беленький работал в «Прессболе» на протяжении 30 лет.В декабре главным редактором издания «Прессбол» стал Сергей Лисичкин, который являлся автором спортивных программ на ОНТ. После его прихода в «Прессбол» из издания ушли сразу несколько журналистовНапомним, что на прошлой неделе стало известно о том, что из «Прессбола» увольняется известный спортивный журналист Сергей Щурко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Мой сегодняшний эфир на «Беларусь 1» был последним»: телеведущий Евгений Перлин уволился.Чем было вызвано такое решение? Позвонили (бывшему) телеведущему. (подробности)Двое высококлассных сотрудников Генпрокуратуры уволились из ведомства.Для СМИ они ограничились короткими комментариями. (подробности)