Минск постепенно обзаводится новыми арт-объектами. Так, в столице появилась новая инсталляция. Она находится на улице Пулихова. Об этом сообщили в БелТА.Новая инсталляция – световая и выполнена в форме фонтана.Напомним, что 3 июля 2020 года в парке Янки Купалы Александр Лукашенко и глава Сбербанка России Герман Греф открыли светомузыкальный фонтан.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В четыре раза дешевле, чем в Москве, и ничуть не хуже: смотрите, какое дерево выросло в центре Минска!Новая инсталляция появилась недалеко от Красного костела. (подробности)В Минске украли инсталляцию, которая должна была напомнить о человеческих ценностях.Кот в гнезде, дети, обвязывающие шарфом дерево, парень с цветами, - такие инсталляции появились на улицах Минска 4 ноября. Их установили представители социальной сети. (подробности)