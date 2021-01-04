Напомним, все случилось 1 ноября. В Беларуси проходят уже ставшие традиционным воскресные марши. В этот раз протестующие решили идти в Куропаты – место расстрела массовых захоронений жертв сталинских репрессий. В том, что именно туда и отправится марш «Дзяды супраць тэрору», можно было не сомневаться. Готовились к нему загодя и силовики. Поэтому он оказался драматичным с самого начала. В итоге до Куропат добрались несколько тысяч человек. Первые выстроились вдоль главной тропы с бело-красно-белыми флагами, создав таким образом своеобразную аллею героев, по которой проходили участники шествия к центру мемориала. В то же время многие остались у Экспобела, всего в полукилометре от урочища, так и не решившись перебежать поле. Как ни странно, силовики не стали хватать людей, когда те расходились из Куропат, хотя и контролировали выходы из урочища. Видимо, не было приказа.4 января Первомайский районный суд Минска начал рассмотрение уголовного дела по части 1 статьи 342 УК РБ в отношении 47-летнего водителя завода «Атлант» Михаила Глуховского. Мужчина обвиняется в перекрытии дороги возле парка Челюскинцев. Позже Следственный комитет сообщил, что всего подозреваемыми по делу признан 231 человек. Согласно обвинению, своими действиями Михаил Глуховский и другие участники акции нанесли ущерб предприятию «Минсктранс» на сумму более 10 тысяч рублей. Дело Глуховского рассматривает судья Светлана Черепович. Подробности сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна».Михаила Глуховского задержали в день марша в Уручье. Сначала его отвезли в Первомайский РУВД, потом в тюрьму в Жодино. Дали 15 базовых штрафа по статье 23.34 за участие в марше и отпустили. Через неделю снова задержали – уже по уголовной статье 342. Потом отпустили под залог, а позже снова осудили по статье 23.34 за участие в другом марше (штраф 20 базовых).- Обвиняемый вместе с неустановленными лицами «длительное время нарушал общественный порядок и, находясь в первых рядах массового мероприятия, участвовал в блокировании транспортных маршрутов группой людей, выходящих на проезжую часть у домов 95А-111 на проспекте Независимости в Минске, - сказано в обвинении. - В результате остановки движения предприятию ЖКХ «Минсктранс» нанесен ущерб на общую сумму 10 689 рублей 76 копеек. Согласно обвинению, в результате действий протестующих 1 ноября было остановлено 14 автобусов и 10 троллейбусов в районе проспекта Независимости, Волгоградской, Кедышко, Логойского тракта, Филимонова, Калиновского.Михаил Глуховский частично признал свою вину: он подтвердил, что принимал участие в мирном марше, но не признал, что нанес такой ущерб и что его действия привели к остановкам общественного транспорта на стольких маршрутах. Мужчина объяснил в суде, что он пошел на митинг 1 ноября, чтобы выразить мирный протест.- Я пришел у 14:00 на пересечение улиц Толбухина и проспекта Независимости. Потом пошел по тротуару и принял участие в марше. Дорожное полотно еще не перекрыли. Потом в какой-то момент между улицами Толбухина и Волгоградской я вышел на проезжую часть. Там я шел минут 5-7, пока не подошел к цепочке силовиков, это было где-то в конце забора парка Челюскинцев, потом я вернулся на тротуар и пошел в сторону Уручья, где меня задержали около 14:40.Мужчина не отрицает, что его действия могли вызвать нарушение работы общественного транспорта, но не согласен с размером ущерба.Судебный процесс в Первомайском районном суде Минска по уголовному делу Михаила Глуховского продолжится 14 января.