В Белорусском профессиональном союзе работников здравоохранения рассказали, хватает ли в медучреждениях СИЗов. Об этом сообщает БелТА.- По имеющейся информации, запас средств индивидуальной защиты за прошлую неделю оставался довольно высоким в медицинских учреждениях по всем регионам Беларуси. На 31 декабря в резерве было более 900 тысяч единиц санитарной одежды, около 600 тысяч защитных костюмов, более 16 миллионов одноразовых защитных масок, более 180 тысяч защитных очков, около 1,5 миллионов респираторов, более 18 миллионов медицинских перчаток, - сообщили в ведомстве.Данный запас, в среднем, рассчитан на 30 и более дней.- В Витебской области запас шапочек, бахил, медицинских перчаток, дезсредств и антисептиков пополнили на 3-5%. Также увеличился запас и на Гомельщине – почти на 9% пополнился запас респираторов, а на 5% - санитарной одежды и одноразовых медицинских масок. В медучреждениях Минской области сразу на 10% вырос запас медицинских перчаток, - добавили в ведомстве.Напомним, что в Беларуси число зараженных коронавирусом уже превысило 200 тысяч человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Что изменилось в правилах выдачи больничных в Беларуси.Терапевтам дали больше полномочий при выездах на дом к пациентам. (подробности)Защитные маски вместо карнавальных и корпоративы на улице: собрали советы ВОЗ и Минздрава о праздниках во время пандемии.Минским ресторанам запретили проводить корпоративы, а в Великобритании смягчили ограничения - теперь на праздники можно собраться семьей. (подробности)