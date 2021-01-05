Дорожно-транспортное происшествие с участием гужевой повозки произошло в Щучинском районе. Это случилось 3 января за полчаса до полуночи, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.-Около 23.30 на автодороге Желудок-Первомайск-граница Литвы 25-летний мужчина ехал на автомобиле «Рено» в направлении агрогородка Гурнофель. Недалеко от деревни Марковцы при встречном разъезде автомобиль столкнулся с движущейся в попутном направлении гужевой повозкой, - рассказали в пресс-службе ГАИ.20-летний возница повозки получил серьезные травмы, он в реанимации, находится в состоянии комы. Молодой человек был нетрезв – на повозке он возвращался домой из соседней деревни, где употреблял алкоголь. Повозка не была оборудована светоотражающими элементами, как того требуют правила дорожного движения.Правоохранительные органы проводят проверку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Вот как ловили пьяного водителя, который поссорился с женой и решил покататься.