Результаты теста на коронавирус теперь можно получить уже через 10 секунд после взятия анализа. Турецкие ученые заявили о революционной разработке в области тестирования. Практически моментальный тест разработан в Университете Билькент (Анкара). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт университета.Разработчики теста Diagnovir уверяют, что его точность – 99 процентов. Тест не предполагает забор мазка из носа. Исследуется слюна, которую берут изо рта пациента при помощи тампона. Слюна смешивается со специальным раствором и добавляется к чипу обнаружения патогена. Положительный результат можно получить за 5-10 секунд, отрицательный результат система выдает через 20 секунд.При разработке теста турецкие ученые задействовали нанотехнологии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:День, когда общее число зарегистрированных в Беларуси случаев заболевания коронавирусом превысило 200 000 (статистика ЗДЕСЬ).