Обстоятельства угрозы убийством устанавливает Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета. Инцидент произошел 2 января в деревне Росский Селец, рассказывает БелТА со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Оксану Лазько.16-летняя девушка приехала в Росский Селец навестить дедушку. С ней были ее друзья. Во дворе дома девушку встретил ее дядя. 30-летний мужчина был нетрезв, он стал угрожать племяннице убийством.-Заходя в дом, девушка предупредила своего знакомого, чтобы тот пришел ей на помощь, если услышит крики. Через некоторое время дядя зашел в дом с гладкоствольным охотничьим ружьем и стал заряжать его патронами. Девушка закричала и выбежала из дома, - рассказала Оксана Лазько.Приятель девушки какое-то время держал дверь, пока девушка не отбежала достаточно далеко, потом побежал и сам. Тогда дядя вышел из дома и один раз выстелил вслед убегавшим, а второй раз – в воздух. Девушке и ее другу удалось убежать, они не пострадали. Утром 3 января они обратились в милицию.Возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством, подозреваемый задержан.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Слуцком районе мужчина приревновал жену и убил предполагаемого соперника. ПОДРОБНОСТИ.