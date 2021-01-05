ДТП с наездом на пешехода произошло в белорусской столице вечером понедельника, 4 января. Подробности пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщила в официальном телеграм-аккаунте.Предварительно известно, что в районе 29 дома на проспекте Рокоссовского на проезжей части под колеса легковушки попал мужчина. Пешеход пересекал дорогу справа налево по ходу движения авто на красный сигнал светофора. «Пежо» в момент аварии двигался в третьей полосе.- Пострадавшего мужчину госпитализировали. По факту аварии проводится проверка, - добавили в УГАИ.Также в Госавтоинспекции напомнили, что запрещено пешеходам. Например, нельзя идти по краю дороги, если есть тротуары. Нельзя останавливаться или задерживаться на проезжей части. Конечно, запрещено переходить трассу в неположенном месте. Вынужденный выход на дорогу должен быть безопасным: не убедившись в отсутствии приближающихся машин нельзя выходить из-за стоящих авто, деревьев, домов или других громоздких объектов.- Пешеходам запрещается переходить дорогу, если по ней приближается автомобиль с включенными синими или сине-красными маячками, - напомнили в пресс-службе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Поссорился с женой и решил покататься: в Хотимске сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя.За рулем автомобиля находился 63-летний мужчина (подробности).Двое мужчин погибли в результате ДТП в Слуцке.Они умерли в больнице на следующий день (подробности).