Ранее «Комсомолка» уже писала о том, как поздравил белорусов с Новым годом Александр Лукашенко. А также, что говорила в видеообращении в новогоднюю ночь Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты.Новогодние обращения популярны в сети даже и после новогодней ночи. Количество просмотров новогоднего обращения Лукашенко на канале ОНТ в YouTube составило свыше 545 тысяч раз. А в понедельник, 4 января, телеканал ОНТ сообщил о том, что видео с новогодним поздравлением Лукашенко в интернете посмотрели более 1 миллиона пользователей. Видеозапись выкладывали и другие гостелеканала на своих аккаунтах в сети. Кроме того, видео Лукашенко попало в тренды YouTube в соответствующей вкладке он находится на 7 месте.Продолжает набирать в интернете просмотры и новогоднее поздравление Светланы Тихановской. Оно также находится во вкладке YouTube «В Тренде» - в десятке топа. Еще 1 января «Наша Нiва» сообщала, что новогоднее поздравление Светланы Тихановской только у нее на канале собрало 263 тысячи просмотров. При этом ролик выходил одновременно сразу на нескольких площадках. В сумме стримы, где включали обращение Тихановской, собрали около 1,2 миллиона просмотров в одну только праздничную ночь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Это рекорд! Поздравление Путина с 2021 годом - самое длинное за всю историю.Вот как поздравил россиян с наступающим 2021 годом президент России (подробности).Год матери, ребенка, три года малой родины - прошли. А вы знаете, год чего объявлен в Беларуси в 2021 году?Вот под какими темами проходили предыдущие года в Беларуси и, что будет под пристальным вниманием в наступившем новом году (подробности).