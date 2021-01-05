О том, что в Великобритании вновь вводится национальный карантин, заявил 4 января британский премьер-министр Борис Джонсон, информирует Reuters. Введение локдауна в третий раз связано с ухудшением эпидситуации из-за распространения в стране нового штамма коронавируса.По словам Джонсона, введение новых ограничений направлено на уменьшение нового всплеска заболеваемости коронавирусом. Сейчас же Англия на шестом месте среди стран с наибольшим числом умерших от коронавируса - более 75,4 тысячи человек. Всего в Великобритании коронавирусом заразились свыше 2,7 миллиона человек. При этом количество заболевших регулярно достигает суточного максимума.Во время третьего локдауна в Англии предусмотрены новые меры борьбы с «ковидом». Они направлены на снижение нагрузки на учреждения и службы системы здравоохранения. Для большинства школьников будут закрыты школы. Ото всех, кто может трудиться удаленно, потребуют работать из дома. Новый карантин по условиям будет походить на самоизоляцию, которую страна уже переживала в марте 2020-го года.Напомним, ранее СМИ сообщали, что Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию населения вакциной от коронавируса, которую разработал Оксфордский университет совместно с фармкомпанией AstraZeneca.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Создан тест, который обнаруживает коронавирус за 10 секунд.О революционной разработке заявили турецкие ученые (подробности).В Белорусском профессиональном союзе работников здравоохранения рассказали, хватает ли в медучреждениях СИЗов.По информации, запас средств индивидуальной защиты оставался высоким по всем регионам Беларуси (подробности).